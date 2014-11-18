Woody Allen firma "Magic in Moonlight": Colin Firth ed Emma Stone superlativi

Woody Allen si è messo nuovamente dietro la macchina da presa ed ha fatto uscire un film spettacolare come “Midnight in Paris”, ossia “Magic in the Moonlight”, ambientato nella Francia degli anni '20.

Il film è già uscito in America ed ha riscosso un enorme successo. In Italia arriverà tra qualche settimana.

“Magic in the Moonlight” è incentrato sulla storia di un illusionista scettico (Colin Firth) che deve sbugiardare un'avvenente sensitiva, (Emma Stone) in quanto sospettata di abbindolare persone ricche. Il cast del film è stellare, così come la trama. Del resto, stiamo parlando di un film diretto da Woody Allen.