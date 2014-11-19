Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Charles Manson si sposerà: trucidò moglie di Roman Polanski, licenza concessa

Redazione Avatar

di Redazione

19/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Charles Manson, lo spietato killer americano che, tra l'altro, uccise la moglie del celebre regista Roman Polanski, Sharon Tate, si sposerà.

Manson sta scontando la pena dell'ergastolo in un carcere californiano. Pare che una ragazza, Afton Elaine Burton, si sia invaghita di lui fino al punto di volerlo sposare. Lei ha addirittura lasciato la casa dove viveva con i genitori per trasferirsi vicino al carcere.

Le nozze tra Manson e la Burton dovrà essere celebrate entro 90 giorni dal giorno in cui è stata concessa la licenza; altrimenti dovrà essere rilasciata una nuova licenza.

Manson architettò l'agguato nella sontuosa villa di Los Angeles dove vivevano Roman Polanski e Sharon Tate. Quest'ultima, incinta di otto mesi, venne trucidata insieme a diversi ospiti.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Calendario Pirelli 2015: ottimo lavoro di Steven Meisel, fotografo accreditato

Articolo Successivo

Batterio legionella in sede Corte d'Appello di Roma: Panzani lancia allarme

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016