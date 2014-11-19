Charles Manson si sposerà: trucidò moglie di Roman Polanski, licenza concessa
di Redazione
19/11/2014
Charles Manson, lo spietato killer americano che, tra l'altro, uccise la moglie del celebre regista Roman Polanski, Sharon Tate, si sposerà.
Manson sta scontando la pena dell'ergastolo in un carcere californiano. Pare che una ragazza, Afton Elaine Burton, si sia invaghita di lui fino al punto di volerlo sposare. Lei ha addirittura lasciato la casa dove viveva con i genitori per trasferirsi vicino al carcere.
Le nozze tra Manson e la Burton dovrà essere celebrate entro 90 giorni dal giorno in cui è stata concessa la licenza; altrimenti dovrà essere rilasciata una nuova licenza.
Manson architettò l'agguato nella sontuosa villa di Los Angeles dove vivevano Roman Polanski e Sharon Tate. Quest'ultima, incinta di otto mesi, venne trucidata insieme a diversi ospiti.
