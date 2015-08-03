Home Cronaca Battipaglia, bombola scoppia: 3 feriti gravi e appartamento distrutto

di Redazione 03/08/2015

Drammatico episodio a Battipaglia, in provincia di Salerno, dove 4 persone sono rimaste gravemente ferite a seguito dello scoppio di una bombola di gas. Letteralmente distrutto l'appartamento dove soggiornavano le persone originarie di Brescia, che quest'anno avevano scelto di trascorrere le vacanze a Battipaglia La deflagrazione è avvenuto in un palazzo formato da 9 appartamenti. Tre feriti sono stati subito trasportati nel reparto grandi ustionati del Cardarelli di Napoli. I carabinieri sono subito accorsi sul posto assieme ai vigili del fuoco. Due militari sono rimasti intossicati in modo lieve. Per motivi di sicurezza, è stata disposta l'evacuazione delle 30 persone che soggiornavano negli altri appartamenti e degli ospiti (circa 50) di un hotel ubicato nei paraggi. Una donna 36enne, il figlio 17enne e il nonno 61enne di quest'ultimo sono rimasti feriti in modo grave. Speriamo che i medici riescano a salvarli. Secondo fonti mediche, i 3 pazienti hanno gravi ustioni sull'80% del corpo. Per questo la prognosi è riservata. Fortunatamente, un'auto dei carabinieri si trovava nelle vicinanze nel momento della deflagrazione: i militari sono subito intervenuti, chiedendo i rinforzi. Due carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Giuseppe Costa, si sono sentiti male. I carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori del 118 hanno mostrato di avere molto coraggio, visto che sono entrati nell'appartamento dove era, poco prima scoppiata la bombola, per salvare gli ospiti. Il rischio di altre deflagrazioni era molto alto, visto che in ogni appartamento c'e una bombola piena di gpl. Bisogna fare molta attenzione quando in casa ci sono bombole piene di gas. C'è sempre il rischio che qualcosa non vada bene. Le bombole gpl sono ancora oggi molto usate per il riscaldamento in casa e per fornire gas da cucina nelle zone dove non c'è il metano. Le bombole vanno sottoposte regolarmente a manutenzione: solo così si possono ridurre al minimo i rischi.

