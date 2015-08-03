Home Gossip Marco Bocci e Laura Chiatti: niente rottura, vacanze con Enea

Marco Bocci e Laura Chiatti: niente rottura, vacanze con Enea

di Redazione 03/08/2015

Niente rottura tra Laura Chiatti e Marco Bocci. E' stata proprio la splendida attrice a smentirlo. I rumors su una presunta fine della storia d'amore tra i due si erano diffusi dopo alcune parole di Marco Bocci La Chiatti ha però respinto al mittente ogni insinuazione mediante un post su Instagram: "Io e il mio adorato marito abbiamo festeggiato pochi giorni fa il nostro primo anniversario di matrimonio! Siamo felici come non mai... Consiglio a "giornalisti" di rotocalchi di serie b , tipo NUOVO, di puntare su notizie reali per vendere copie, o se proprio non vogliono di darsi all'ippica!!!!!!!!!!". A luglio Laura ha postato sui social diverse foto che la ritraggono al mare assieme al marito e al figlioletto Enea. I tre sembrano molto felici. "Tu ci hai spiegato... Perché si vive. Ti amiamo piccolo Enea", ha scritto su Twitter la Chiatti, ricordando che ama tantissimo il figlioletto Enea, con cui sta trascorrendo le vacanze. Enea è nato all'inizio dell'anno, allietando la vita dei neo genitori Marco e Laura. Laura e Marco si sono presi una pausa di relax dal lavoro: lei è impegnata sul set del nuovo film diretto da Pieraccioni; Marco invece sta girando le scene della nuova serie di "Squadra Antimafia". La coppia ha da poco festeggiato il primo anniversario di nozze. Lui, tempo fa, ha rilasciato un'interessante intervista a Vanity Fair, durante la quale ha parlato del suo rapporto con la moglie. "La nostra relazione non dura da tantissimo, e quindi è tutta una scoperta", ha dichiarato Marco Bocci, riferendosi al rapporto con Laura Chiatti, donna "che ha sempre avuto un grandissimo senso materno". Altro che fine della storia d'amore: Marco e Laura si amano tantissimo ed da qualche mese ancor di più per via della nascita di Enea, il loro primogenito. Tanti auguri alla coppia per il primo anniversario di matrimonio!

