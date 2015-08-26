Home Sport Bayern Leverkusen-Lazio, biancocelesti sperano nel passaggio della fase a gironi

di Redazione 26/08/2015

Bayern Leverkusen-Lazio: una sfida determinante per i biancocelesti, che si giocano due stagioni, la passata e quella presente. Il passaggio alla fase a gironi rappresenterebbe un passo fondamentale per la squadra di Lotito, anche e soprattutto dal punto di vista economico Accedere alla fase a gironi significherebbe per la Lazio incassare altri 30 milioni di euro, tra cui 12 milioni sborsati dalla Uefa. La vittoria contro il Bayern Leverkusen, poi, porterebbe serenità nello spogliatoio laziale. Ultimamente si sono registrati molto attriti tra i giocatori, e tra questi e mister Pioli. E' indubbio che non sarà facile vincere in Germania, ma la Lazio darà il massimo. Certo, i 30 milioni di euro che la squadra incasserebbe in caso di vittoria darebbero aria alle casse e, forse, verrebbero acquistati quei giocatori validi che il ct Pioli ha sempre richiesto. Alessandro Matri sarebbe uno dei giocatori che potrebbero essere acquistati dalla Lazio in caso di passaggio della fasi a giorni della Champions. Vedremo.

