Meraviglioso Modugno: Polignano a Mare ricorda Domenico Modugno, Nina Zilli e Piero Pelù sul palco
di Redazione
26/08/2015
Giovedì prossimo, a Polignano a Mare, si svolgerà nuovamente "Meraviglioso Modugno", evento per celebrare uno dei più grandi cantanti italiani, Domenico Modugno. Sul palco anche Nina Zilli, che canterà il brano "Nuda"Quest'anno l'evento celebrerà anche il 60esimo anniversario di "Vecchio frack", stupendo brano di Modugno. I direttori artistici dell'evento saranno sempre Stefano Senardi e Maria Cristina Zoppa che, da due anni a questa parte, gestiscono egregiamente l'evento in onore di "Mister Volare proprio nel suo paese natio, Polignano a Mare, che forse diventerà una grande location di ricerca per la musica d'autore. Oltre a Nina Zilli, sul palco saliranno cantautori del calibro di Piero Pelù e Ornella Vanoni. Durante la serata verrà conferito il Premio Città di Polignano a Franco Migliacci, grande paroliere nonché amico e collaboratore di Domenico Modugno. Il premio SIAE, invece, verrà consegnato a Franca Gandolfi, vedova di Domenico perché, recita la motivazione, è una "meravigliosa donna, artista, moglie e, soprattutto, compagna imprescindibile nel successo di Domenico Modugno".
Articolo Precedente
Bayern Leverkusen-Lazio, biancocelesti sperano nel passaggio della fase a gironi
Articolo Successivo
Celine Dion disperata: marito malato di cancro, gli resta poco da vivere
Redazione