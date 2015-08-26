Home Musica Meraviglioso Modugno: Polignano a Mare ricorda Domenico Modugno, Nina Zilli e Piero Pelù sul palco

Meraviglioso Modugno: Polignano a Mare ricorda Domenico Modugno, Nina Zilli e Piero Pelù sul palco

di Redazione 26/08/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Giovedì prossimo, a Polignano a Mare, si svolgerà nuovamente "Meraviglioso Modugno", evento per celebrare uno dei più grandi cantanti italiani, Domenico Modugno. Sul palco anche Nina Zilli, che canterà il brano "Nuda" Quest'anno l'evento celebrerà anche il 60esimo anniversario di "Vecchio frack", stupendo brano di Modugno. I direttori artistici dell'evento saranno sempre Stefano Senardi e Maria Cristina Zoppa che, da due anni a questa parte, gestiscono egregiamente l'evento in onore di "Mister Volare proprio nel suo paese natio, Polignano a Mare, che forse diventerà una grande location di ricerca per la musica d'autore. Oltre a Nina Zilli, sul palco saliranno cantautori del calibro di Piero Pelù e Ornella Vanoni. Durante la serata verrà conferito il Premio Città di Polignano a Franco Migliacci, grande paroliere nonché amico e collaboratore di Domenico Modugno. Il premio SIAE, invece, verrà consegnato a Franca Gandolfi, vedova di Domenico perché, recita la motivazione, è una "meravigliosa donna, artista, moglie e, soprattutto, compagna imprescindibile nel successo di Domenico Modugno".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp