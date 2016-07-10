Belen Rodriguez e Marco Borriello innamorati? Notte brava a Ibiza
10/07/2016
Altro che Iannone, Belen Rodriguez flirta con BorrielloQualche settimana fa si mormorava di un presunto flirt tra Belen Rodriguez e il pilota di moto Iannone, anche lui a Ibiza. In realtà, i due sarebbero solo amici. Eppure certe foto pubblicate sui social lasciavano poco spazio ai dubbi. Chi è allora la nuova fiamma della showgirl argentina? Secondo molti gossipers, Marco Borriello ha fatto breccia nuovamente nel cuore di Belen. Non è un caso, infatti, che la stessa e i suoi parenti stiano soggiornando nella villa lussuosa del calciatore a Ibiza. Durante la sua vacanza nella splendida isola spagnola, Belen sta postando su Instagram molte foto che la ritraggono sola e con i suoi parenti e amici. La presentatrice di 'Pequenos Gigantes' ha pubblicato, nelle ultime ore, anche un video relativo al divertimento in discoteca dopo la cena con Marco Borriello.
La notte brava di Belen a IbizaUna nottata di grande divertimento quella passata di recente, in discoteca, da Belen Rodriguez. Il video su Instagram lo documenta. Insomma, anche Belen è 'affetta' dalla sindrome di dottor Jekyll e Mr. Hyde: di giorno mamma attenta e affettuosa e di notte nelle discoteche di Ibiza, a cantare e ballare per molte ore. Belen Rodriguez e Marco Borriello sono nuovamente fidanzati? Presto per dirlo. Certamente tra loro c'è un certo affiatamento che fa propendere per una risposta affermativa. Sia Belen che Marco stanno trascorrendo le vacanze a Ibiza e, guarda caso, ambedue hanno cenato, nelle ultime ore, nel noto ristorante Cipriani. Può essere anche una coincidenza, per carità: Ibiza, lo sappiamo bene, è una meta prediletta da tantissimi vip. Siamo ormai troppo smaliziati, però, per credere alle fatalità. Belen Rodriguez e il calciatore si stanno vedendo troppo spesso ultimamente!
