Belen Rodriguez frequenta 'Giovannone': boss di Mafia Capitale

di Redazione 30/03/2016

Uno dei soggetti coinvolti in Mafia Capitale, amico di Carminati, torna in libertà ed inizia a frequentare Belen Rodriguez De Carlo è tornato in libertà Hanno destato scalpore le foto pubblicate da Diva e Donna che ritraggono Belen insieme a 'Giovannone', ovvero Giovanni De Carlo, factotum di Massimo Carminati, elemento di spicco nell'inchiesta Mafia Capitale. 'Giovannone' conosce molti personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui la soubrette argentina, con cui esce spesso. Belen è uscita più volte con De Carlo anche quando era insieme a Stefano De Martino. Il processo relativo alla torbida vicenda di Mafia Capitale non si è ancora chiuso ma il buon Giovanni è stato rimesso in libertà e, a quanto pare, ha deciso di divertirsi molto bene: lo testimoniano le foto apparse su Diva e Donna. 'Giovannone' a passeggio con Santiago Sono anni, ormai, che Belen conosce 'Giovannone', boss arrestato nell'ambito dell'inchiesta Mafia Capitale ed ora tornato in libertà. Due anni fa venne pubblicato online un selfie ritraente Belen e De Carlo insieme, sorridenti e complici. Lo scatto venne postato sul profilo Facebook della showgirl argentina e fece immediatamente il giro del web. I carabinieri hanno scoperto, grazie a numerose intercettazioni, che 'Giovannone' ha contatti con molti vip, come Alessia Tedeschi, Ludovica Caramis e, appunto, Belen Rodriguez. Quest'ultima e il marito sono stati spesso invitati da De Carlo nel suo splendido appartamento romano, a Piazza Cavour. Alcune foto ritraggono 'Giovannone' che, addirittura, porta a spasso, col passeggino, Santiago, il figlio di Belen e Stefano. Insomma, pare che il braccio destro di Carminati sia un grande amico di Belen! Altro che semplice conoscenza! La Rodriguez e De Martino non sono coinvolti nell'inchiesta Mafia Capitale e non ha rilasciato commenti sulle foto che li ritraggono insieme al boss 'Giovannone'. Adesso che De Carlo è tornato in libertà, Stefano e Belen torneranno sicuramente ad uscire con lui.

