Pr Claudio Nucci arrestato: subì abusi da bambino

Ha avuto rapporti 'intimi' con 3 minorenni in cambio di denaro. E' questo il motivo per cui il pr romano Claudio Nucci è finito in galera

"Sono andato a portare 50 euro a un fidanzatino mio"

"Sono andato a portare 50 euro a un fidanzatino mio che sono già due giorni che mi chiede 20. Me mettono in galera guarda... non te dico quanti anni c'ha che te prende un colpo".

Minori minacciati

Nucci subì violenze da bambino

"Nucci è da molto tempo sottoposto a un trattamento psichiatrico, con un dottore che ne ha evidenziato le problematiche e le patologie psicologiche... Quello di cui è accusato Nucci lo ha subito da bambino. Ha subito violenze. Da bambino è stato ricoverato per aver subito violenze carnali dai preti dai quali si trovava, perché era figlio di ignoti".

Nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Cinzia Parasporo si legge che il 56enne ha avuto rapporti sessuali con persone minori in cambio di denaro mostrando "elevatissima capacità a delinquere e consapevolezza dell'illiceità penale delle sue condotte e dei conseguenti rischi". Nucci ha precedenti penali relatividi ragazzi a Ponte Milvio e in altre zone di Roma Nord per rapporti 'intimi' dietro pagamento. Non solo. Il pr filmava i rapporti e poi pubblicava i video sul web. Secondo il gip, dunque, Nucci era conscio della sua condotta perversa ma non faceva nulla per curarsi, anzi continuava a sfruttare i minori. Le forze dell'ordine hanno intercettato, tempo fa, unadurante la quale Nucci diceva:Secondo l'accusa, Nucci avrebbe anchei minori di dire tutto ai genitori se solo si fossero rifiutati di avere rapporti 'piccanti' con lui. Il pr pretendeva dai ragazzi anche loro foto e video 'espliciti', che poi pubblicava sul web. Nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti del perverso pr romano c'è anche scritto che Nucci "ha avuto contatti recentissimi con minori, nonché con numerosi altri ragazzi di sesso maschile non identificati, ma presumibilmente minorenni in relazione ai quali il pm riferisce essere necessarie ulteriori attività diOra Nucci è nel carcere romano di Regina Coeli. Secondo il gip c'è in rischio di fuga e di reiterazione del reato., avvocato di Claudio Nucci sottolinea che il suo assistito non ha avuto un'infanzia facile, essendo stato abusato da preti: