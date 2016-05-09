Belen Rodriguez, tapiro Striscia per tatuaggio rimosso

Storia d'amore finita e tatuaggio sul braccio cancellato. Belen Rodriguez si sta sottoponendo ad alcune sedute per rimuovere il tatuaggio sul braccio sinistro che la ritrae insieme al marito Stefano De Martino. A questo punto, la storia tra i due si può definire 'morta e sepolta'

"Per le foto ho coperto tutti i tatuaggi. Mi piace avere il corpo pulito e penso che con il tempo li toglierà tutti, a parte quelli piccoli. Alcuni li ho fatti in momenti speciali, ai quali sarò sempre legata, ma senza pensare troppo alle conseguenze che avrebbero avuto per il mio lavoro come modella. La farfallina la terrò, l'ho fatta a 18 anni: me la tatuò un fotografo, Simone Falcetta, e non si vede, non dà fastidio".

Belen ha rivelato recentemente che vuole un corpo pulito, libero, e quindi provvederà prossimamente alla cancellazione di tutti i tatuaggi che ha sul corpo, ad eccezione della famosasull'inguine, che ha ostentato anche durante il Festival di Sanremo. Intanto la scelta di voler rimuovere tutti i tatuaggi sul corpo ha fatto guadagnare alla Rodriguez l'ennesimo Tapiro d'oro. A consegnarglielo, come di consueto, l'inviato. A quest'ultimo, la showgirl argentina ha confermato di aver già rimosso diversi tatuaggi sul braccio, non dicendo nulla però della rottura con Stefano De Martino. Belen si è limitata a sottolineare che la fine della storia non è una fiction e per questo non vorrebbe parlarne. Una cosa è certa, Belen è una campionessa di tapiri: ne ha ricevuti 21 ed ora condivide il primo posto della classifica degli 'attapirati' con Rosario Fiorello. Belen, mediante interventi laser, sta pian pian rimuovendo il vistoso tatuaggio sul braccio sinistro, quello che la mostra assieme a De Martino. La soubrette ha rivelato a 'Chi' riguardo alla scelta di cancellare tutti i tattoo sul suo corpo:E' indicativo il fatto che Belen abbia deciso di far fuori per primo il tatuaggio che la ritrae con De Martino, non pensate?