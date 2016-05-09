Home Home Molestie dal ginecologo: professionista fiorentino abusava delle pazienti

Molestie dal ginecologo: professionista fiorentino abusava delle pazienti

di Redazione 09/05/2016

Uno stimato ginecologo che lavorava in un ospedale del Valdarno e nel suo studio privato, a Firenze, è stato arrestato per violenza sessuale. Il medico abusava delle sue pazienti Una storia pazzesca che arriva da Firenze. Il ginecologo, 61 anni, avrebbe palpeggiato e fatto avancés a numerose donne durante le visite mediche. Le indagini dei poliziotti e dei carabinieri sono scattate dopo le denunce sporte da 7 donne, tra cui una minorenne. Ora il professionista è agli arresti domiciliari su ordine del gip. Squallida e vile la condotta del ginecologo che ha sfruttato il suo status per soddisfare i suoi istinti animaleschi. Gli abusi sarebbero avvenuti quasi sempre in ospedale: certe volte il 61enne faceva avancés alle donne, e le costringeva a spogliarsi senza nessun motivo; in alcuni casi, ha toccato le parti intime dopo averle bloccate. Il ginecologo molestatore è stato messo in manette nella sua abitazione a Campo di Marte, nota zona di Firenze. L'accusa è di violenza sessuale aggravata e continuata. Negli ultimi mesi, erano state presentate così tante denunce ai carabinieri e ai poliziotti da indurre il pm Ornella Galeotti a chiedere al gip l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare. Il giudice ha ovviamente accolto la richiesta disponendo gli arresti domiciliari nei confronti del ginecologo maniaco. Un'altra storia di medici abominevoli che, invece di avere cura dei pazienti, facendoli sentire meglio, gli rovinano la vita. Di storie con protagonisti ginecologi maniaci se ne sono sentite molte, vicende nauseanti che certamente non danno lustro alla categoria dei ginecologi. La professione di medico è una vocazione più che un mestiere. Ecco, soggetti come il 61enne di Firenze arrestato nelle ultime ore non hanno certamente la vocazione, ma solo voglia di denaro e di procurare sofferenze ai pazienti. E' indubbio. Fare il ginecologo significa non solo conoscere il corpo femminile ma anche avere piena contezza della psiche del 'gentil sesso', perché spesso problematiche fisiche generano anche quelle psichiche. Professionisti come quello messo in manette a Firenze avranno pure piena conoscenza del corpo femminile ma non dovrebbero assolutamente esercitare tale mestiere.

