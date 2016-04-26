Belen testimonial Guess negli Usa: De Martino accudisce Santiago a Milano

Belen Rodriguez è volata negli Usa, nei giorni scorsi, per un servizio fotografico e per rilassarsi un po'. L'ex marito Stefano De Martino, invece, è rimasto a Milano a prendersi cura del suo figlioletto Santiago

"Mi devo allenare, ho le prove di Amici. Senza la danza non potrei vivere".

"Ero a cena con due mie amici, un uomo e una donna. Il fotografo ovviamente ha preferito tagliare lui e tenere lei".

"Basta parlare di Stefano, basta. Ci siamo separati, basta. Non torno indietro, basta. La fede, le canzoni, ogni parola che dico viene fraintesa. Ma non riguardano lui. Basta!".

La soubrette argentina, si sa, ama postare sui social scatti che la ritraggono in varie pose. Nelle ultime ore ha pubblicato anche le foto relative allo shooting americano perBelen è sempre più importante, sia in Italia che nel mondo. Guess l'ha scelta come testimonial mondiale. Molte foto, in bianco e nero, mostrano scollature da capogiro: il seno della Rodriguez è quasi scoperto. 25 aprile a stelle e strisce, quindi, per Belen che ha sfruttato l'impegno di lavoro anche per una pausa rilassante. Stefano De Martino, invece, ha accudito il figlio Santiago: i due hanno mangiato una pizza insieme, divertendosi molto. Molti sperano che Belen e Stefano tornino insieme ma, secondo le ultime dichiarazioni dei due, sarà molto difficile. Vero è che Belen ha molti impegni professionali che la tengono lontana da Santiago, quindi deve mantenere un buon rapporto con l'ex marito, che deve sostituirla quando non può stare accanto al figlioletto. A Stefano, tuttavia, preme solo stare vicino a Santiago, curarlo ed educarlo. Danza e Santiago, perciò, sono le uniche passioni del ballerino di Amici. Non c'è spazio per altre donne nel cuore di De Martino, che nel corso di una recente intervista a Nuovo ha detto:L'ex fiamma di Belen ha anche smentito il flirt con un'altra ragazza, sottolineando di essere single:Insomma, quegli ammiccamenti e quei cenni d'intesa tra Belen e Stefano a Pequenos Gigantes non significano nulla. I due non sono tornati insieme e non lo torneranno mai, almeno stando alle ultime parole dette da De Martino. E' giallo, dunque, sulla rottura tra la bella soubrette argentina e il ballerino di Amici. Nessuno conosce la ragione vera della fine della storia d'amore tra due dei personaggi più famosi del piccolo schermo. Sui magazine di gossip non si parla d'altro e Belen è sempre pedinata dai paparazzi. Si parla della rottura anche sui social e ciò infastidisce la Rodriguez che, in risposta ad uno dei tantissimi commenti, ha scritto:La storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è morta e sepolta. Certo, la showgirl sudamericana non potrà fare a meno del suo ex marito, che l'aiuta non poco ad occuparsi del piccolo Santiago. Insomma, Stefano è proprio un. Qualche giorno fa, il piccolo Santiago ha compiuto 3 anni ed è stata organizzata una bella festa a Milano, in una cascina: presenti, ovviamente, mamma Belen, papà Santiago, e tanti parenti. Il piccolo ha ricevuto uno splendido regalo dal papà: una Range Rover in miniatura con cui ha scorazzato nel giardino della cascina dove è stata organizzata la sua bellissima festa di compleanno.