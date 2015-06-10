Loading...

Belgio, reimpianto tessuti ovarici congelati: diventa mamma

10/06/2015

Parto eccezionale in Belgio. A una donna sono stati impiantati i tessuti ovarici che le erano stati asportati e, successivamente congelati, quando era piccola. Quando era una bimba, la donna aveva una grave forma di anemia acuta che avrebbe potuto compromettere le sulle ovaie. I medici, dunque, decisero di rimuovere l'ovaio destro della 14enne, congelandone porzioni. Dopo un decennio, i chirurghi hanno reimpiantato l'ovulo congelato ed hanno permesso alla donna di diventare mamma. Miracolo della medicina. "Si tratta di una svolta importante nel settore, perché sono bambine le pazienti che più probabilmente avranno bisogno della procedura in futuro", ha asserito Isabelle Demeestere, coordinatrice dell'equipe che ha impiantato l'ovulo congelato.
