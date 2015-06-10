Home Uomini e Donne Teresanna Pugliese diventa mamma: amiche postano mano bebè su Instagram

Teresanna Pugliese diventa mamma: amiche postano mano bebè su Instagram

di Redazione 10/06/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

L'ex tronista di Uomini e Donne, Teresanna Pugliese, 'assapora' la maternità. Riportiamo il testo di un post pubblicato nelle ultime ore sul profilo Facebook della Pugliese: "Vi comunichiamo che è nato il bimbo di Teresanna e Giovanni. Facciamo tanti auguri di vero cuore a questi due neo genitori fantastici.. Vi auguriamo il meglio della vita a tutti e tre". Dopo tanta attesa l'ex tronista napoletana è diventata mamma di uno splendido bimbo. Teresanna ha avuto il sostegno morale di molte amiche e, ovviamente, di Giovanni. Sono state proprio alcune amiche a postare su Instagram la manina del bebè. Finora Teresanna non ha rilasciato alcun commento sui social, forse perché è troppo felice ed elettrizzata. La comprendiamo. Ovviamente, è ancora top secret il nome del nuovo arrivato. Teresanna Pugliese ha conosciuto l'imprenditore Giovanni Gentile dopo essersi lasciata con Francesco Monte, attuale fidanzato di Cecilia Rodriguez, sorella di Belen. Adesso l'ex tronista dovrà affrontare, assieme a Giovanni, un nuovo impegno, ovvero quello di crescere ed educare un figlio. Nel corso di un'intervista a Dipiù, Teresanna ha rivelato di essere consapevole del fatto che l'arrivò di un bebè porta cambiamenti in una casa. Lei, comunque, non vuole abbandonare gli studi (le mancano solamente 5 esami per laurearsi in Scienze dell'Educazione, ndr). L'ex tronista vorrebbe aprire un asilo perché adora i bimbi. Non possiamo che augurarle di coronare presto un altro sogno!

Condividi Facebook Twitter Whatsapp