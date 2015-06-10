Home Cronaca Imola: madre e figlia si suicidano, ragazza aveva problemi psichici

Imola: madre e figlia si suicidano, ragazza aveva problemi psichici

di Redazione 10/06/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Due albanesi, madre e figlia, si sarebbero impiccate nella loro casa, ad Imola. I cadaveri delle due donne, 54 e 28 anni, sono stati scoperti dall'altro figlio, che ha subito avvisato i carabinieri. Secondo le prime indiscrezioni, la 28enne soffriva di problemi psichici ed in passato aveva tentato di suicidarsi più volte. La prima a togliersi la vita, ieri sera, sarebbe stata proprio la ragazza. La madre, addolorata per l'accaduto, avrebbe deciso di compiere lo stesso gesto. I corpi esanimi di madre e figlia sono stati trovati vicini. Del duplice suicidio è stata data comunicazione anche al pm di turno Marco Forte.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp