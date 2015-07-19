Loading...

Bellizzi, auto contro albero: muoiono due ventenni

19/07/2015

Un altro tremendo incidente stradale sulle strade italiane. Due ragazzi hanno perso la vita ed uno è in gravissime condizioni, in ospedale, in un incidente avvenuto sulla strada statale 18, presso Bellizzi, in provincia di Salerno

    I ragazzi si trovavano tutti a bordo di una Ford Focus, quando improvvisamente il mezzo è uscito dalla carreggiata e si è schiantato contro un albero. Sul posto sono arrivati i carabinieri e gli operatori del 118. Per due ragazzi non c'è stato nulla da fare; un terzo, invece, lotta tra la vita e la morte. I 3 ragazzi coinvolti nell'incidente hanno un'età compresa tra i 22 e i 24 anni.
