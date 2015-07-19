Loading...

Paolo Borsellino, Uil Polizia: "Commemorazioni hanno assunto connotazione di passerella mediatica"

19/07/2015

Uil Polizia e il Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformisti di Palermo hanno deciso di ricordare con una messa, presso la cappella della caserma Pietro Lungaro, il giudice Paolo Borsellino ed altre vittime della malavita come Claudio Traina e Agostino Catalano

  "Ricordiamo che ricordare il sacrificio dei colleghi e del giudice e di quanti hanno perso la vita nell'adempimento del dovere a difesa della giustizia, della legalità e della democrazia di questo Paese vada fatto sempre, anche fuori dai momenti ufficiali celebrativi", hanno reso noto i sindacati dei poliziotti. Uil Polizia e il Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformisti di Palermo hanno sottolineato anche che le commemorazioni non devono avere una connotazione di "passerella mediatica".    
