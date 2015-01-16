Loading...

Benevento: 50enne uccisa in casa, fermato presunto omicida

16/01/2015

Mistero a Morcone, nel Beneventano, dove una 50enne è stata accoltellata a morte. Il delitto è avvenuto nella casa della vittima, in piazza Libertà.

I carabinieri hanno subito avviato le indagini ed hanno già messo in manette un 34enne, il presunto omicida. Marina Aurora, la vittima, era agente assicurativo. Ad avvisare i militari sono stati i parenti della Aurora, non avendo più sue notizie da giorni. I carabinieri, una volta giunti nella casa della 50enne, hanno trovato il cadavere coperto da un lenzuolo. Secondo i primi esami, il delitto sarebbe stato commesso diversi giorni fa.

