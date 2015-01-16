Justin Bieber reciterà in film 'spinto' gay? Johnny Rapid lo vorrebbe sul set

Justin Bieber è una delle popstar più adorate dalle teenager di tutto il mondo, sebbene la sua vita privata non sia così serena. La popstar canadese si è trovata più di una volta in situazioni imbarazzanti ed ha avuto diverse 'grane' con la Polizia.

Bieber, ultimamente, ha anche posato per il celebre brand Calvin Klein. Insomma, Justin è bello, ricco e famoso. Eppure è spesso insoddisfatto e cerca spunti per movimentare la sua aurea vita. Pare che l'attore del cinema 'spinto' gay Johnny Rapid abbia chiesto a Justin di recitare con lui in un film 'piccante'. Lavorando qualche ora, Justin incasserebbe ben 2 milioni di dollari. Chissà se accetterà?