Stato islamico, Manuel Valls avverte: "Minaccia non è mai stata così forte"

La strage avvenuta nella redazione di Charlie Hebdo, a Parigi, non ha scosso solo la Francia. Tutto il mondo è in agitazione e in molte nazioni è stato aumentato il livello di sicurezza nei punti sensibili. Lo Stato islamico fa paura.

"La minaccia non è mai stata così forte. Lo Stato islamico può essere in grado di fare attentati in Europa. Il pericolo è lungi dall'essere finito", ha asserito Manuel Valls, primo ministro francese, durante un'intervista rilasciata a Europe 1.