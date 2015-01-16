Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Stato islamico, Manuel Valls avverte: "Minaccia non è mai stata così forte"

Redazione Avatar

di Redazione

16/01/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

La strage avvenuta nella redazione di Charlie Hebdo, a Parigi, non ha scosso solo la Francia. Tutto il mondo è in agitazione e in molte nazioni è stato aumentato il livello di sicurezza nei punti sensibili. Lo Stato islamico fa paura.

"La minaccia non è mai stata così forte. Lo Stato islamico può essere in grado di fare attentati in Europa. Il pericolo è lungi dall'essere finito", ha asserito Manuel Valls, primo ministro francese, durante un'intervista rilasciata a Europe 1.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Benevento: 50enne uccisa in casa, fermato presunto omicida

Articolo Successivo

Atletico Madrid-Real Madrid 2-2: Fernando Torres 'mattatore', colchoneros volano ai quarti

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016