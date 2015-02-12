Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Bengasi, teste mozzate in un ex campo d'addestramento jihadista

Redazione Avatar

di Redazione

12/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

I media libici hanno riferito che in un campo di Bengasi, dove prima si addestravano le milizie islamiche, sono state trovate 40 teste recise.

Secondo fonti mediche, sono state portate all'ospedale ben "40 teste umane senza corpi". Pare che le forze speciali abbiano scoperto le teste "in un loro campo di addestramento nella zona di Bou Atny", strappato alla "Shura", il gruppo di milizie islamiche operanti nella seconda più grande città della Libia.

Bengasi è stata una città per molto tempo oggetto di disputa tra forze regolari e milizie islamiche, addirittura jihadiste.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Festival di Sanremo, continua record di ascolti: Biagio Antonacci omaggia Pino Daniele

Articolo Successivo

Lega Nazionale per la Difesa del Cane: inaugurata biblioteca, "Stirpe di Lupo" disponibile

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016