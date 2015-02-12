Bengasi, teste mozzate in un ex campo d'addestramento jihadista
di Redazione
12/02/2015
I media libici hanno riferito che in un campo di Bengasi, dove prima si addestravano le milizie islamiche, sono state trovate 40 teste recise.
Secondo fonti mediche, sono state portate all'ospedale ben "40 teste umane senza corpi". Pare che le forze speciali abbiano scoperto le teste "in un loro campo di addestramento nella zona di Bou Atny", strappato alla "Shura", il gruppo di milizie islamiche operanti nella seconda più grande città della Libia.
Bengasi è stata una città per molto tempo oggetto di disputa tra forze regolari e milizie islamiche, addirittura jihadiste.
