Bentley Bentayga: Suv potente ed elegante, impianto audio impareggiabile

di Redazione 01/08/2015

Sta per arrivare un nuovo bolide sulle strade: Bentley Bentayga. La vettura inglese è attesissima e, sicuramente, non tradirà le attese. Del resto, stiamo parlando di una Bentley Bentley Bentayga debutterà a settembre al Salone di Francoforte e, come la Mulsanne o la Continental, sarà connotata da una cura maniacale dei dettagli. Bentley è sinonimo di eleganza, bellezza e materiali pregiati. Certo, le auto prodotte dalla gloriosa casa automobilista inglese sono costose, ma il prezzo è giustificato dai contenuti. Finora, sul web, sono state diffuse alcune immagini che ritraggono come dovrebbe essere la Bentayga, un 'macchinone' elegante e potente come tutte le vetture prodotte fino ad oggi dall'azienda di Crewe. E' la prima volta che Bentley produce un Suv, e già per questo la Bentayga è entrata nella storia. Numerose le caratteristiche che fanno del Suv Bentley un'auto unica, come le sospensioni ad aria che permettono di variare assetto e un selettore che permette di scegliere 8 modi differenti. Interessanti le novità come il City Safeguard, il Traffic Assist, e il sistema che avvisa il guidatore della presenza dei pedoni. Potente il propulsore, ovvero un collaudato W12 con la sovralimentazione turbo in grado erogare fino a 608 cavalli. Sul versante del design, dobbiamo dire che la Bentayga ricalca gli stilemi Bentley. Non possono non colpire, ad esempio, i gruppi ottici rotondi. Inutile sottolineare la ricercatezza esistente nell'abitacolo. Materiali pregiati ovunque, come al solito. Un Suv Bentley ci mancava proprio! Ovviamente, la nuova Bentley Bentayga è una vettura molto tecnologica, visto che il guidatore dispone, ad esempio, di funzionalità come pulsanti touch, controllo vocale, e le futuristiche gestures, che permettono di associare un movimento della mano all'innesco di un particolare congegno. Bentley ha rivelato che Bentayga sarà dotata di un impianto audio impareggiabile, sicuramente il migliore tra tutti i Suv. Il comfort è eccellente. Guidatore e passeggero stanno comodissimi, così come chi siede sui sedili posteriori. Anzi, i passeggeri posteriori beneficiano di schermi con cui, ad esempio, possono guardare la tv o giocare ai videogames.

