Bergamo, Sara uccisa da marito e amante: 24 coltellate e poi la fine

04/06/2015

Sara El Omri, la ragazza marocchina e disabile residente ad Albino, in provincia di Bergamo, trovata morta qualche giorno fa, è stata uccisa dal marito e dall'amante di quest'ultimo. Sara è stata freddata con 24 coltellate.

Marito e amante sono stati individuati e arrestati dai carabinieri: lui si trova nel carcere di Bergamo; lei, una 16enne svizzera, nel Beccaria di Milano.

Pare che la 16enne sia incinta. E' stata proprio lei la prima ad essere scoperta dai militari: si trovava poco distante dal luogo del delitto. L'uomo, un 24enne senza fissa dimora, è stato scoperto dopo.  Sara, a quanto pare, non accettava la fine della relazione con il marito. Questo, infatti, si era invaghito della 16enne, da cui aspetta un figlio.

