SolarMill: primo sistema ibrido per produrre elettricità

Redazione Avatar

di Redazione

04/06/2015

Ecco SolarMill, un sistema che consente di dare elettricità alle abitazioni con un mix di energia solare ed eolica. Si tratta del primo sistema ibrido al mondo che coniuga pannelli solari e 3 turbine eoliche a basso profilo poste su una sola piattaforma.

SolaMill è stato ideato negli Usa e permette di continuare a produrre elettricità anche quando non c'è più il sole, visto che sfrutta anche  il vento. Gli esperti garantiscono che con l'innovativo sistema si riescono a produrre ben 135 chilowattora di energia al mese. SolarMill pesa solo 170 kg e non occupa molto spazio. Le turbine si azionano quando la velocità del vento è pari a 2 metri al secondo.

Redazione

Redazione

