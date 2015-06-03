Vittorio Sgarbi vuole diventare sindaco di Milano: "Città senza idee"

Il critico d'arte Vittorio Sgarbi tenta nuovamente di diventare sindaco di una città. Stavolta prova con Milano. Vittorio ha reso noto noto che scenderà in occasione delle comunali del 2016.

Sgarbi, insomma, è il primo candidato per lo scranno di sindaco di Milano, visto che centrodestra e centrosinistra sono ancora indecisi su chi schierare.

"Lunedì prossimo presento la mia candidatura. Il simbolo è già pronto. Mi sembra assurdo lasciare la città di Milano senza un'idea, senza un progetto. Non ho alcun partito dietro e non lo voglio: voglio prendere i voti di chi ha a cuore e a coscienza per Milano, che ora è una città senza idee", ha rivelato Sgarbi nel corso di un'intervista a la Zanzara, su Radio 24.

Riguardo all'episodio dei carabinieri che gli hanno chiesto i documenti per accedere all'Expo, il critico d'arte ha detto: "Ho denunciato i carabinieri perché a uno dei cancelli dell'Expo si sono inventati che la targa della mia macchina non era registrata e volevano i miei documenti. Mi hanno fatto arrivare a un appuntamento con 45 minuti di ritardo. Gli ho detto che sono fannulloni e usano metodi fascisti. Uno al cancello mi ha chiesto un selfie, poi volevano i miei documenti. Pazzesco".