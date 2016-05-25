Home Home Bill Cosby subirà processo penale per stupro

Bill Cosby subirà processo penale per stupro

di Redazione 25/05/2016

Ci ha fatto ridere quando interpretava un ginecologo e divertente capofamiglia ne "I Robinson", serie tv che spopolò negli anni '80. Oggi, invece, Bill Cosby è l'ombra di se stesso, sconvolto per le numerose accuse di violenza sessuale rivolte da amiche e colleghe. Cosby subirà un processo: lo ha deciso ieri il giudice Elisabeth McHugh, riferendosi alla denuncia sporta da Andrea Constand, una delle tante donne che sarebbero state violentate dall'attore, oggi 78enne. L'accusa, pesante, è di abusi sessuali. Qualora Bill Cosby venisse riconosciuto colpevole potrebbe passare in carcere fino a 10 anni. Nelle ultime ore, nel corso di un'udienza a Norristown, i giudici hanno deciso che ci sono prove sufficienti a carico del protagonista de "I Robinson" per iniziare un processo penale. Andrea Constand, ex direttrice del team di basket della Temple University, non era in aula ieri. La donna ha riferito che nel 2004 venne stuprata da Cosby. Quest'ultimo le fece bere un po' di vino in cui aveva messo del sonnifero. Cosby, dal canto suo, ha sempre sostenuto che il rapporto con la Constand fosse consenziente. Finora molte donne hanno denunciato Bill Cosby per la stessa ragione, ma mai finora è stato avviato un processo penale. Le presunte vittime degli abusi hanno solo chiesto risarcimenti dinanzi alla giurisdizione civile. Rischia grosso, dunque, Bill Cosby. L'attore avrebbe violentato molte donne, sfruttando anche la sua grande notorietà. Negli anni '80 Bill era un attore molto conosciuto e ricco, anche e soprattutto grazie a "I Robinson". L'anno scorso l'attore confessò, durante uno dei processi civili in cui è coinvolto, di aver drogato diverse donne per violentarle. L'avvocato della Constand domandò a Cosby se avesse dato Quaaludes alle donne per violentarle e lui rispose affermativamente. In sede civile, l'attore è stato costretto a corrispondere una cospicua somma alla Constand. La donna però vuole che Bill vada in carcere per le sue becere e squallide azioni. Bill Cosby non è stato solo un grande attore americano ma anche un simbolo di correttezza, di onestà e di morigeratezza. Per molti anni Bill ha simboleggiato il perfetto padre di famiglia, premuroso verso moglie e figli, sempre presente e attivo in famiglia. In realtà l'attore è proprio l'opposto di quello che è sempre apparso. E' un meschino che ha violentato donne, tante donne, e per evitare che potessero opporre resistenza le ha drogate. Non solo, l'attore de "I Robinson" pagò molte vittime degli abusi per il loro silenzio, quindi per evitare che la moglie e i suoi fan sapessero del suo abominevole comportamento. Una storia inquietante.

