Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Birra Peroni parlerà giapponese? Maxi offerta Asahi

Redazione Avatar

di Redazione

09/01/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Uno dei simboli dell'Italia, la birra Peroni, potrebbe passare in mano ai giapponesi. Si vocifera che la prossima settimana la cordata nipponica Asahi offrirà circa 3,12 miliardi di euro a SabMiller per l'acquisto dei brand Peroni e Grolsch

  Peroni è sul mercato da un po' di mesi, ovvero da quando SabMiller è stata acquisita per 92 miliardi di dollari da Anheuser-Busch InBev, colosso belga che è già in possesso di altri gloriosi marchi di birra, come Corona e Beck's. Gli analisti ritengono che, quasi sicuramente, Peroni verrà ceduta perché non è un buon momento per il settore: sono diminuiti i bevitori di birra e, negli ultimi anni, si è registrata l'avanzata delle birre artigianali che, a quanto pare, piacciono molto. Il prestigioso marchio di birra italiana ha prodotto, nel 2014, ben 4,93 milioni di ettolitri di birra. Peroni ha una lunga vita, iniziata nel 1864 a Vigevano: attualmente, in Italia, la birra viene prodotta nelle fabbriche di Padova, Roma e Bari. Asahi è uno dei maggiori produttori di birra giapponesi. Chissà se riuscirà ad accaparrarsi Peroni? Lo vedremo la prossima settimana. Il noto marchio italiano di birra ha mutato proprietario 2 volte negli ultimi anni: inizialmente passò in mani sudafricane; poi, lo scorso ottobre, è caduto nell'orbita della belga Ab InBev, che ha sborsato ben 92 miliardi di euro per accaparrarsi la quota di maggioranza in SabMiller. Ab Inbev aveva annunciato lo scorso dicembre che Peroni è in vendita, sottolineando che si sarebbe subito messa in contatto con potenziali compratori. L'offerta, dunque, sta per arrivare e verrà formulata la prossima settimana. La vendita di Peroni permetterebbe ad Ab Inbev di incassare molto denaro e ridurre i debiti accumulati dopo numerosi acquisti. Intanti i puristi della birra italiana temono che, in futuro, la qualità della birra Peroni peggiorerà; insomma, hanno il timore che la globalizzazione danneggerà il prestigioso marchio di birra italiana. Chissà?  
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Russia: medico boxer sferra pugno a paziente e lo uccide

Articolo Successivo

Napoli, ucraino prende ascia e uccide moglie e figlia

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Pomodori perfetti tutto l’anno: il metodo (quasi segreto) dei contadini del Sud

Pomodori perfetti tutto l’anno: il metodo (quasi segreto) dei contadini del Sud

05/10/2025

Quando e come coltivare i broccoli: il trucco dei giardinieri esperti che pochi conoscono

Quando e come coltivare i broccoli: il trucco dei giardinieri esperti che pochi conoscono

05/10/2025