BlackBerry offre denaro a chi vuole disfarsi di un iPhone: strategia per il rilancio
di Redazione
27/11/2014
BlackBerry vuole contrastare lo strapotere di Apple con una strategia originale. In sostanza, il colosso canadese corrisponderà fino a 550 dollari a chi vorrà disfarsi del suo iPhone ed acquistare il nuovo Passport, originale smartphone quadrato.
Il costo del Passport, lo ricordiamo, è di 649 euro. Il 'gigante' canadese vuole mettere, dunque, i bastoni tra le ruote al colosso di Cupertino proprio ora che si avvicinano le vacanze natalizie.
BlackBerry Passport è uno smartphone con una forma indubbiamente particolare. Il display touchscreen è armonizzato alla splendida tastiera QWERTY. Tra poco verrà commercializzato anche in Italia. Chissà se BlackBerry riuscirà a 'rinascere'?
