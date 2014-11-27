Tina Turner spegne 75 candeline: voce unica e travolgente

Tanti auguri a Tina Turner, che ieri ha compiuto 75 anni. La cantante è diventata famosa grazie alla sua voce particolare e unica, nonché al suo look stravagante.

La Turner ha festeggiato il suo 75esimo compleanno a Kusnacht, piccola città elvetica dove vive da circa 20 anni assieme al marito Erwin Bach, molto più giovane di lei.

Il successo di Tina toccò l'apice negli anni '80 con brani che sono entrati nella storia, come "The best", "What's love got to with it". La popstar recitò anche in "Mad Max", film spettacolare. Una curiosità: Tina è una grande amica di Mick Jagger. Quest'ultimo ha confessato di aver imitato dalla sua celebre amica e collega i passi di danza.