Bologna: epidurale per tutte le donne, 24 ore su 24

Redazione Avatar

di Redazione

23/10/2014

Epidurale. Favorevoli e contrari. Certamente si tratta di un argomento delicato e al centro di tanti dibattiti. Sono tante le donne che sono ricorse o ricorrono all'epidurale in modo da non sentire tanto dolore durante il parto.

Ogni donna è libera di scegliere se ricorrere o meno all'epidurale, visto che si tratta di una di quelle decisioni molto personali.Una notizia a riguardo arriva da Bologna dove, d'ora in poi, l'epidurale sarà aperta a tutte le donne, 24 ore su 24, tutti i giorni.

Negli ospedali S.Orsola, Maggiore e Bentivoglio le donne che vorranno sottoporsi all'epidurale dovranno effettuare un'accertamento anestesiologico prima della 35esima settimana di gravidanza e un elettrocardiogramma.

