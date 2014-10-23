Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Microsoft: niente più nome Nokia, solo perdite

Redazione Avatar

di Redazione

23/10/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Alla fine Microsoft ha deciso di mandare in pensione il nome Nokia correlato ai nuovi smartphone Lumia. Certo, sarà dura non menzionare più un marchio così famoso, che per anni è stato il cardine della telefonia mobile. Nel commercio, si sa, vince il più forte e Microsoft, oggi, è una delle aziende hi-tech più potenti al mondo; quindi non bisogna stupirsi per una tale scelta.

Microsoft ha acquisito Nokia tempo fa, ma l'accordo non è stato proficuo per il colosso di Rendmond, visto che ha registrato un calo dei profitti pari al 7%. Tutto ciò ha portato al licenziamento di 18.000 dipendenti. L'acquisizione di Nokia ha portato 2 miliardi di fatturato, ma perdite operative per 692 milioni di dollari. Per Microsoft è difficile procedere in tal modo, anche perché la concorrenza è spietata; basti pensare che in nove settimane sono stati venduti ben 5.8 milioni di Lumia contro i 35.2 milioni di iPhone.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Asti: cadavere ritrovato sabato scorso è di Elena Ceste

Articolo Successivo

Bologna: epidurale per tutte le donne, 24 ore su 24

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

02/02/2023

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

20/01/2023

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

31/05/2022