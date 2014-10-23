Microsoft: niente più nome Nokia, solo perdite
di Redazione
23/10/2014
Alla fine Microsoft ha deciso di mandare in pensione il nome Nokia correlato ai nuovi smartphone Lumia. Certo, sarà dura non menzionare più un marchio così famoso, che per anni è stato il cardine della telefonia mobile. Nel commercio, si sa, vince il più forte e Microsoft, oggi, è una delle aziende hi-tech più potenti al mondo; quindi non bisogna stupirsi per una tale scelta.
Microsoft ha acquisito Nokia tempo fa, ma l'accordo non è stato proficuo per il colosso di Rendmond, visto che ha registrato un calo dei profitti pari al 7%. Tutto ciò ha portato al licenziamento di 18.000 dipendenti. L'acquisizione di Nokia ha portato 2 miliardi di fatturato, ma perdite operative per 692 milioni di dollari. Per Microsoft è difficile procedere in tal modo, anche perché la concorrenza è spietata; basti pensare che in nove settimane sono stati venduti ben 5.8 milioni di Lumia contro i 35.2 milioni di iPhone.
