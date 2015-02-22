Bologna, meningite colpisce neonata: condizioni disperate

La meningite torna a colpire in Italia. Siamo a Bologna. Due genitori avevano portato la figlioletta di soli 40 giorni all'ospedale Maggiore. Per i medici aveva un'influenza. Sbagliavano. Dopo il trasporto al Sant'Orsola, è stata diagnosticata una meningite.

E' il secondo caso di meningite, a Bologna, nel giro di pochi giorni. Le condizioni della bimba sono molto gravi: i medici dicono che probabilmente non riuscirà a restare in vita. I genitori stanno già pensando di denunciare l'ospedale Maggiore.

Lo scorso 10 febbraio, al Sant'Orsola, una bimba di 9 mesi è spirata per la meningite, tremenda patologia che colpisce il sistema nervoso centrale.