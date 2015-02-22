Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Roma incassa ennesimo pareggio, Juventus sempre più lontana

Redazione Avatar

di Redazione

22/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Si affievoliscono sempre di più le speranze della Roma di acciuffare la Juventus, prima in classifica. Oggi i giallorossi hanno incassato l'ennesimo pareggio: la partita al Bentegodi contro il Verona è finita 1-1. Ora la Roma è a -9 dalla Juve.

I primi a passare in vantaggio sono stati proprio i giallorossi, con un gol del capitano Francesco Totti. Poco dopo, però, il Verona ha pareggiato: autogol di Keita. Garcia ha pensato di sostituire Totti al 20' della ripresa (forse ha sbagliato?) facendo entrare Doumbia. Il cambio non ha sortito nessun effetto: Verona-Roma è finita 1-1.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

India, allerta influenza suina: 812 morti da inizio anno

Articolo Successivo

Bologna, meningite colpisce neonata: condizioni disperate

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Campionato Di Serie A 2016 2017 In Tv: I Programmi Sportivi

Campionato Di Serie A 2016 2017 In Tv: I Programmi Sportivi

23/08/2016

Olimpiadi Italia Oggi: Le Gare Per Le Medaglie

Olimpiadi Italia Oggi: Le Gare Per Le Medaglie

19/08/2016

Bolt Rio 2016 Video: Resta Il Mito!

Bolt Rio 2016 Video: Resta Il Mito!

19/08/2016