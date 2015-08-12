Home Cronaca Bolzano, bimbo annega nel lago di Caldaro: abitava in zona

Bolzano, bimbo annega nel lago di Caldaro: abitava in zona

di Redazione 12/08/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Un bimbo di 2 anni è annegato nel lago di Caldaro, a pochi chilometri da Bolzano. In questi giorni la zona è gremita di persone che scelgono di trascorrere momenti di sano relax Sono stati diversi bagnanti a notare il corpo esanime del piccolo. Un medico ha cercato di rianimare il bimbo ma ogni tentativo è risultato vano. Sul posto è arrivato anche un elicottero con a bordo una squadra di soccorso. I carabinieri hanno iniziato a compiere gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'episodio. A quanto pare, la piccola vittima viveva nei presso del lago di Caldaro.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp