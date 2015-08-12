Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Bolzano, bimbo annega nel lago di Caldaro: abitava in zona

Redazione Avatar

di Redazione

12/08/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Un bimbo di 2 anni è annegato nel lago di Caldaro, a pochi chilometri da Bolzano.  In questi giorni la zona è gremita di persone che scelgono di trascorrere momenti di sano relax

    Sono stati diversi bagnanti a notare il corpo esanime del piccolo. Un medico ha cercato di rianimare il bimbo ma ogni tentativo è risultato vano. Sul posto è arrivato anche un elicottero con a bordo una squadra di soccorso. I carabinieri hanno iniziato a compiere gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'episodio. A quanto pare, la piccola vittima viveva nei presso del lago di Caldaro.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

La Spezia, scooter contro auto: muore 44enne

Articolo Successivo

Cioccolato contrasta Parkinson: favorisce rilascio dopamina nel cervello

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016