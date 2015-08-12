Cioccolato contrasta Parkinson: favorisce rilascio dopamina nel cervello
di Redazione
12/08/2015
Il cioccolato è gustoso e piace a tantissime persone nel mondo. Certo, chi sta attento alla linea non può mangiarne molto, ma è bene sottolineare che è ricco di antiossidanti e, quindi, fa bene alla saluteUn gruppo di ricercatori di Dresda ha scoperto che il cioccolato può frenare la progressione del terribile morbo di Parkinson, visto che la feniletilamina, sostanza contenuta nel gustoso alimento, fa bene al cervello dei pazienti, favorendo il rilascio della dopamina, neurotrasmettitore carente nel cervello dei malati. Gli studiosi tedeschi hanno sottolineato che per migliorare la situazione dei malati di Parkinson si dovrebbe consumare più cioccolato, visto che la feniletilamina rallenta la progressione della patologia. Non bisogna, però, trarre conclusioni, visto che la sperimentazione su 30 pazienti sta per iniziare.
