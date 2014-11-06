Bomba d'acqua a Roma: chiuse scuole e siti archeologici
di Redazione
06/11/2014
Dopo aver messo in ginocchio diverse regioni del Nord Italia, il maltempo si sposta al centro. A Roma ha iniziato già a piovere.
Oggi la Capitale verrà colpita da un violento nubifragio: chiuse scuole, siti archeologici. Secondo le ultime informazioni, le piogge torrenziali hanno già causato i primi danni. Traffico in tilt in diverse strade. Via della Stazione Tiburtina è stata chiusa per allagamenti nei pressi del cimitero del Verano.
Problemi di viabilità anche su via Prenestina, in via di vigna Murata, in viale della Primavera, e in via Gordiani.
Speriamo che il maltempo duri poco.
