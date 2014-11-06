Loading...

Beyoncé, cantante plutocrate: svetta nella classifica delle popstar più ricche

di Redazione

06/11/2014

Beyoncé è la popstar più ricca al mondo con incassi paria 115 milioni di dollari. Il dato si evince dall'ultima classifica stilata da Forbes.

La cantante ha guadagnato nel giro di un anno, tra giugno 2013 e giugno 2014, il doppio di quanto aveva intascato l'anno prima, ovvero 53 milioni di dollari.

Beyoncé è riuscita a piazzarsi al primo posto della classifica delle popstar più ricche non solo per il grande successo del tour mondiale assieme al marito Jay-Z ma anche per le partnership commerciali con H&M e Pepsi.

Seguono Beyoncé, nella classifica, Taylor Swift (seconda), Pink (terza) e Rihanna (quarta).

