Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Robert Downey Jr diventa papà nuovamente: è nata Avril Roel

Redazione Avatar

di Redazione

06/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

E' decisamente un bel momento per Robert Downey Jr, sia sul versante professionale che familiare. L'attore è diventa papà un'altra volta.

La moglie dell'attore, Susa, ha dato alla luce una splendida bimba lo scorso 4 novembre. La notizia è stata resa nota dallo stesso Downey Jr con un post su Facebook: "Dopo 9 mesi di intenso sviluppo, il team Downey è lieto di annunciare il nostro progetto per l’autunno/inverno del 2014. Le riprese principali sono iniziate a novembre e continueranno fino a quando lei dirà: Papà! Mi stai imbarazzando... Ho 30 anni, e tutto questo deve finire".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Bomba d'acqua a Roma: chiuse scuole e siti archeologici

Articolo Successivo

Florida, condannato perché dà cibo ai clochard: la storia di Arnold

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Come organizzare un barbecue in giardino

Come organizzare un barbecue in giardino

16/05/2024

Come arredare il bagno moderno

Come arredare il bagno moderno

13/06/2023

Consigli per il Beauty: i vantaggi dei prodotti cosmetici bio.

Consigli per il Beauty: i vantaggi dei prodotti cosmetici bio.

23/05/2023