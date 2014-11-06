Robert Downey Jr diventa papà nuovamente: è nata Avril Roel

E' decisamente un bel momento per Robert Downey Jr, sia sul versante professionale che familiare. L'attore è diventa papà un'altra volta.

La moglie dell'attore, Susa, ha dato alla luce una splendida bimba lo scorso 4 novembre. La notizia è stata resa nota dallo stesso Downey Jr con un post su Facebook: "Dopo 9 mesi di intenso sviluppo, il team Downey è lieto di annunciare il nostro progetto per l’autunno/inverno del 2014. Le riprese principali sono iniziate a novembre e continueranno fino a quando lei dirà: Papà! Mi stai imbarazzando... Ho 30 anni, e tutto questo deve finire".