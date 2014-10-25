Borgaro, troppi scippi e molestie: bus solo per nomadi

Il razzismo è presente tra le istituzioni italiane, centrali e locali. Vero è che l'impianto normativo non aiuta molto a rendere piacevole la coesistenza tra cittadini del Belpaese e immigrati. E' notizia delle ultime ore quella della decisione del sindaco di Borgaro, piccolo paese in provincia di Torino di introdurre bus solamente per italiani. Gli stranieri dovranno prendere bus ad hoc, solo per stranieri.

Molti hanno urlato al razzismo ma Claudio Gambino (Pd), primo cittadino di Borgaro, non ne può più dei continui furti, molestie e aggressioni subite dagli italiani e compiute dai nomadi.

Gambino ha anche inviato una missiva al prefetto per risolvere al più presto la questione della sicurezza sui bus, e non solo. Sebbene non sia leghista, né tantomeno dell'estrema destra, il sindaco di Borgaro è stanco delle continue lamentele dei cittadini del piccolo comune che amministra. Sembra che, qualche giorno fa, due nomadi abbiano assalito una ragazzina di 13 anni.

Voi che ne pensate? Tolleranza sempre e comunque nei confronti degli immigrati?