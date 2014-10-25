Loading...

Ebola, Lombardia: medico e ostetrica messi in quarantena

Redazione Avatar

di Redazione

25/10/2014

E' psicosi Ebola anche in Italia, sebbene le autorità invitano a non allarmarsi. In Lombardia sono stati messi in quarantena, nelle ultime ore, un medico e un'ostetrica tornati dalla Sierra Leone.

Le persone messe in isolamento sono il 60enne Paolo Setti Carraro, chirurgo, e l'ostetrica 30enne Chiara Maretti. I due si erano recati in Sierra Leone in veste di missionari, nell'ambito di un progetto della ONG Cuamm medici per l’Africa. I due sanitari si trovano in quarantena solo per ragioni precauzionaliAdesso sono stati posti in isolamento, ma solo in via cautelativa, visto che la Sierra Leone è una delle nazioni in cui il virus Ebola ha colpito più duramente.

Speriamo che l'Ebola venga debellato al più presto in tutto il mondo.

