Ebola, Lombardia: medico e ostetrica messi in quarantena
di Redazione
25/10/2014
E' psicosi Ebola anche in Italia, sebbene le autorità invitano a non allarmarsi. In Lombardia sono stati messi in quarantena, nelle ultime ore, un medico e un'ostetrica tornati dalla Sierra Leone.
Le persone messe in isolamento sono il 60enne Paolo Setti Carraro, chirurgo, e l'ostetrica 30enne Chiara Maretti. I due si erano recati in Sierra Leone in veste di missionari, nell'ambito di un progetto della ONG Cuamm medici per l’Africa. I due sanitari si trovano in quarantena solo per ragioni precauzionaliAdesso sono stati posti in isolamento, ma solo in via cautelativa, visto che la Sierra Leone è una delle nazioni in cui il virus Ebola ha colpito più duramente.
Speriamo che l'Ebola venga debellato al più presto in tutto il mondo.
Articolo Precedente
Borgaro, troppi scippi e molestie: bus solo per nomadi
Articolo Successivo
Torna ora solare: stanotte lancette indietro di un'ora
Redazione