California, coppia sanguinaria uccide due poliziotti: fermata

Dopo un lungo inseguimento, è stata arrestata la coppia che, nelle ultime ore, ha tenuto col fiato sospeso la California, dopo aver ucciso due poliziotti. I due avrebbero origini latinoamericane. Il movente dell'aggressione è ancora sconosciuto.

Un poliziotto è stato ucciso dai due a Sacramento. L'agente aveva fermato l'auto dei due per un controllo ma è stato raggiunto da vari proiettili che lo hanno freddato immediatamente. La coppia è subito fuggita e, successivamente, ha ucciso un altro poliziotto, membro di una ronda di Placer. Un terzo agente ha riportato diverse ferite ma è salvo.

Uno dei due poliziotti morti era in servizio da 15 anni: lascia moglie e e due figlie.