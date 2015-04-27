Clementino presenta "Miracolo": terzo disco, oggi inizia instore tour

Il rapper partenopeo Clementino torna con "Miracolo", disco che contiene molti duetti con rapper noti, del calibro di Gué Pequeno e Fabri Fibra, e, a sorpresa, con Pino Daniele ed Alessandro Siani.

"Miracolo" è il terzo album di Clementino e arriva a 2 anni da "Mea Culpa". Oggi, 27 aprile, l'artista ha iniziato il suo instore tour che toccherà diverse città italiane.

Ieri, 26 aprile, il rapper ha scritto su Twitter: "tra pochi giorni fuori le date del‪ #‎miracolotour #2015". I fan non vedono l'ora di rivedere il loro idolo esibirsi dal vivo.