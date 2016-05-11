Brad Pitt lascia Angelina Jolie per Marion Cotillard
"C'è qualcosa tra di loro. C'è stata una chimica pazzesca fin dall'inizio e molti della troupe credono sia successo qualcosa in privato. Si sono dati soprannomi affettuosi e lei si accende quando Brad è nei paraggi".Angelina deve decisamente riprendere qualche chilo perché è troppo magra. Pare abbia la pessima abitudine di fumare e bere a stomaco vuoto. Non è decisamente un bel periodo per l'attrice che con Brad Pitt ha avuto 6 figli, tra naturali e adottivi. Un contrappasso vero e proprio quello che sta vivendo la figlia di John Voight, che a sua volta rubò Brad a Jennifer Aniston. Una delle coppie più solide e apprezzate dello star system, dunque, sta crollando. Eppure, fino a qualche mese fa, i Brangelina sembravano proprio affiatati. Marion Cotillard ha rivoluzionato la vita di Angelina Jolie e, ovviamente, di Brad Pitt. Quest'ultimo insomma sta facendo soffrire molto la moglie, che è diventata 'pelle e ossa' e rischia veramente seri problemi di salute. Ricordiamo che la Jolie, tempo fa, si è anche sottoposta a una doppia mastectomia per evitare il tumore al seno, visto che nella sua famiglia molte persone hanno perso la vita per tale patologia. L'eccessiva magrezza di Angelina Jolie aveva destato scalpore già l'anno scorso, quando l'attrice si mostrò in vari eventi pubblici in uno stato a dir poco pietoso. Molti hanno pensato subito all'anoressia, vecchia conoscenza dell'attrice. Pare che lo stesso Brad avesse intimato alla moglie di curarsi, altrimenti l'avrebbe lasciata. Ebbene, dalla fine dell'anno scorso ad oggi Angelina ha perso altri chili e, alla fine, Brad ha mantenuto la promessa: l'ha piantata in asso e si è gettato tra le braccia di Marion Cotillard. A diversi amici, tempo fa, Brad rivelò di essere stanco di vedere la moglie distruggersi con le sue stesse mani. Angelina, però, non ha ascoltato il marito, non ha curato i suoi disturbi alimentari, e adesso non deve arrabbiarsi. Lui glielo aveva detto: "O ti curi o ti mollo". L'attrice non si è curata ed è stata mollata. Brad Pitt spera comunque che la madre dei suoi figli riesca, prima o poi, ad allontanare i suoi demoni che la fanno vivere male.
