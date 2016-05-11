Ragazza francese diffonde con Periscope video suicidio

"Il mio gesto non ha lo scopo di creare scalpore ma vuole costringere la gente a reagire, ad aprire le loro menti e niente altro".

Una 19enne francese, dopo essere stata stuprata, ha deciso di suicidarsi e filmare i suoi ultimi istanti di vita. Grazie a Periscope ha mostrato a tutti come si è tolta la vita, gettandosi sotto un treno della rete Rer, a Parigi. E' successo ieri, alle 16.30. Un dramma nel dramma. La ragazza non è riuscita a sopportare tutto quello che aveva subito ed ha deciso di farla finita, documentando tutto con Periscope, l'app che permette di diffondere video medianteSecondo fonti giudiziarie parigine, la 19enne ha reso noto il nome dello stupratore mentre si riprendeva. Gli investigatori della Capitale francese dovranno accertare se la giovane abbia detto la verità o si sia inventato tutto. Il video è stato rimosso da Periscope ma è ancora presente suAd avvertire le forze dell'ordine sono stati proprio alcuni follower della ragazza. La segnalazione, però, è stata inutile: quando le forze dell'ordine sono arrivate nei pressi della ferrovia parigina, la ragazza si era già suicidata. La 19enne viveva auna banlieu a Sud di Parigi, una zona difficile, piena di problemi. Nel video la ragazza, carina e con capelli lunghi e castani, dice di essere stata stuprata e annuncia di volersi suicidare. Poi aggiunge:Un poliziotto ha riferito che la ragazza, prima di suicidarsi, aveva inviato un sms a un parente, avvertendolo che di lì a poco avrebbe messo fine alla sua esistenza. Nessuno è riuscito a raggiungere la ragazza prima del compimento del tragico gesto: nel video si vede molto buio, si sente un treno e diversi rumori. Alla fine le grida dei soccorritori. Un episodio che fa accapponare la pelle. Una vittima di femminicidio che si uccide. Non è la prima volta che un giovane si riprende prima di morire. Su Periscope, all'inizio di quest'anno, è stato postato il video che ritrae l'uccisione di un 21enne per mano di un altro ragazzo in uno strip club diin Florida. Periscope è diventata proprio una mania: si tratta, in soldoni, di un'app che permette di girare video e diffonderli in streaming, in tempo reale. Possono usare l'app tutti i possessori di un iPad o un iPhone che sono iscritti a Twitter. Ovviamente l'app è gratuita ed è scaricabile dell'App Store. Attualmente Periscope è appannaggio solo degli utenti Apple ma a breve approderà anche sui device Android. Da quando è stata lanciata Periscope anche in Italia, tantissimi ragazzi hanno iniziato ad usarla, inviando video a parenti ed amici. Non si resiste alla tentazione di girare un video in qualunque luogo ci si trovi e trasmetterlo ina tantissime persone che potranno, sempre in tempo reale, commentare. Innumerevoli possono essere gli utilizzi di Periscope: tanti giornalisti già usano l'app per immortalare eventi in tutto il mondo e renderli noti a una miriade di persone, e molti musicisti la sfruttano per trasmettere i concerti in tempo reale. Periscope, così comedimostrano che le app di video live-streaming piacciono, e anche molto, soprattutto ai giovani. L'app era apprezzata anche dalla 19enne di Parigi che, purtroppo, si è suicidata dopo aver subito uno stupro.