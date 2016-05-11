Ragazza francese diffonde con Periscope video suicidio
"Il mio gesto non ha lo scopo di creare scalpore ma vuole costringere la gente a reagire, ad aprire le loro menti e niente altro".Un poliziotto ha riferito che la ragazza, prima di suicidarsi, aveva inviato un sms a un parente, avvertendolo che di lì a poco avrebbe messo fine alla sua esistenza. Nessuno è riuscito a raggiungere la ragazza prima del compimento del tragico gesto: nel video si vede molto buio, si sente un treno e diversi rumori. Alla fine le grida dei soccorritori. Un episodio che fa accapponare la pelle. Una vittima di femminicidio che si uccide. Non è la prima volta che un giovane si riprende prima di morire. Su Periscope, all'inizio di quest'anno, è stato postato il video che ritrae l'uccisione di un 21enne per mano di un altro ragazzo in uno strip club di Tampa, in Florida. Periscope è diventata proprio una mania: si tratta, in soldoni, di un'app che permette di girare video e diffonderli in streaming, in tempo reale. Possono usare l'app tutti i possessori di un iPad o un iPhone che sono iscritti a Twitter. Ovviamente l'app è gratuita ed è scaricabile dell'App Store. Attualmente Periscope è appannaggio solo degli utenti Apple ma a breve approderà anche sui device Android. Da quando è stata lanciata Periscope anche in Italia, tantissimi ragazzi hanno iniziato ad usarla, inviando video a parenti ed amici. Non si resiste alla tentazione di girare un video in qualunque luogo ci si trovi e trasmetterlo in streaming a tantissime persone che potranno, sempre in tempo reale, commentare. Innumerevoli possono essere gli utilizzi di Periscope: tanti giornalisti già usano l'app per immortalare eventi in tutto il mondo e renderli noti a una miriade di persone, e molti musicisti la sfruttano per trasmettere i concerti in tempo reale. Periscope, così come Merkaat, dimostrano che le app di video live-streaming piacciono, e anche molto, soprattutto ai giovani. L'app era apprezzata anche dalla 19enne di Parigi che, purtroppo, si è suicidata dopo aver subito uno stupro.
