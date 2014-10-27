Brasile, Dilma Rousseff vince ballottaggio: "Muito obrigda!"
di Redazione
27/10/2014
Dilma Rousseff l'ha spuntata un'altra volta. L'attuale presidente brasiliano ha trionfato nel ballottaggio per le presidenziali in Brasile, incassando il 51,45% di voti ottenuti. Sono state scrutinate il 98% delle schede.
"Muito obrigada!". Queste le parole che Dilma ha subito scritto su Twitter non appena è venuta a sapere di essere stata rieletta. Il concorrente di Dilma Rousseff, Aecio Neves, invece, ha ottenuto il 48,55% dei consensi.
Ricordiamo che la Rousseff e Neves sono stati protagonisti di un'intensa campagna elettorale, probabilmente la più combattuta dal ritorno della democrazia nel Paese sudamericano, nel 1985.
Redazione