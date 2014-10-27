Verona: vede annegare suo cane, medico si tuffa e muore
di Redazione
27/10/2014
Due episodi simili nell'arco di poche ore. L'altro giorno, a Chioggia, una donna è annegata per salvare il suo cane; ieri, un fatto analogo.
Dramma a Borghetto, centro in provincia di Verona ma confinante con Mantova, dove un medico 39enne ha perso la vita nel tentativo di salvare il suo cane, che era finito in acqua.
Il medico si chiamava Emiliano Sermidi e lavorava all'ospedale Carlo Poma di Mantova.
