Verona: vede annegare suo cane, medico si tuffa e muore

Redazione Avatar

di Redazione

27/10/2014

Due episodi simili nell'arco di poche ore. L'altro giorno, a Chioggia, una donna è annegata per salvare il suo cane; ieri, un fatto analogo.

Dramma a Borghetto, centro in provincia di Verona ma confinante con Mantova, dove un medico 39enne ha perso la vita nel tentativo di salvare il suo cane, che era finito in acqua.

Il medico si chiamava Emiliano Sermidi e lavorava all'ospedale Carlo Poma di Mantova.

