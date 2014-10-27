Harry Potter torna ad Halloween: regalo della Rowling ai fan

Mancano pochi giorni alla notte di Halloween, e per l'occasione la famosa scrittrice J.K. Rowling farà un bel dono ai tanti appassionati della saga.

La scrittrice J.K.Rowling, 'madre' di Harry Potter e Pottermore.com, il sito web creato due anni fa, permetteranno ai fan della saga di godersi in anteprima il nuovo episodio, che ha come protagonista il personaggio di Dolores Umbridge di Hogwarts, la malefica strega presente nel volume uscito 11 anni fa, ovvero "Harry Potter e l’Ordine della Fenice".

"La Umbridge non è solo uno dei personaggi più malvagi della saga di Harry Potter, ma è anche l’unica persona oltre a Voldemort a lasciare una cicatrice su Harry", è scritto su Pottermore.com.