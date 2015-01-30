Brescia, 3 manager arrestati: traffico illecito di rifiuti e disastro ambientale

Dovranno rispondere di traffico illecito di rifiuti e disastro ambientale i tre manager di due aziende che operavano nel campo del noleggio di panni tecnici per pulizie industriali in provincia di Brescia.

I 3 soggetti finiti in manette sono l'amministratore unico di una società per azioni con sede legale ed operativa a Dello, l’amministratore di fatto e l’amministratore unico di in un'azienda ubicata a Ospitaletto.

Fondamentali, per arrivare agli arresti, sono stati gli accertamenti svolti dagli uomini del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale di Brescia, diretti dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica. Gli investigatori hanno scoperto che i panni speciali forniti alle aziende dai tre dirigenti non venivano trattati secondo quanto previsto dalla legge; in sostanza non venivano asportati i rimasugli industriali anteriormente agli utilizzi.

Le persone arrestate, inoltre, agivano in contrasto con le norme sul trasporto di prodotti pericolosi e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Sarebbero stati riversati, a Dello, liquidi pericolosi con conseguente inquinamento del sottosuolo e delle falde acquifere. Ciò basta per la configurazione del reato di disastro ambientale per i tre manager delle suddette società.