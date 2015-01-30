Violetta Live 2015: ultimo tour di Martina Stoessel? Fan in pensiero

Tutto pronto per il nuovo tour di Violetta, intitolato "Violetta Live 2015", che arriva anche in Italia.

Il pubblico potrà osservare nuovamente dal vivo Martina Stoessel (Violetta) e i suoi collaboratori. Ogni performance vedrà la presenza sul palco di numerosi ballerini. Rispetto ai tour degli anni scorsi ci saranno scene nuove. Si vocifera che "Violetta Live 2015" sarà l'ultima tournée di Martina.

Diego Dominguez (Diego) ha detto: "L'ultimo giorno di riprese è stato come dire addio a gente di famiglia". Violetta è diventata, negli ultimi anni, un punto di riferimento per milioni di ragazzine in tutto il mondo. Il fenomeno Violetta non ha confini.

La Stoessel si esibirà a Milano, Bologna, Firenze, Roma, Verona e Pesaro.