Queen Rock Montreal: concerto spettacolare dei Queen al cinema

Tra le più belle performance live dei Queen c'è sicuramente quella del 1981 al Forum di Montreal. Gli appassionati della band britannica e di Freddy Mercury potranno rivedere quello spettacolare concerto al cinema.

Il 16, 17 e 18 marzo uscirà nelle sale "Queen Rock Montreal", pellicola sul suddetto concerto dei Queen, che venne registrato totalmente nel formato 35mm. Le riprese originali, ovviamente, sono state restaurate e rimasterizzate in Ultra HD. Gli spettatori resteranno sconcertati positivamente dal fantastico surround sound.

Ricordiamo che il concerto dei Queen a Montreal fu una tappa del Game Tour: una tournée dei record. A Montreal, Freddy Mercury intonò brani celebri come "We will rock you", "Somebody to love", "Bohemian rhapsody" "Another one bites the dust".